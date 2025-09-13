NHKは13日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。「Aぇ! group」佐野晶哉（23）の朝ドラ初出演が決まった。同作は文明開化が急速に進むも、まだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描くバディ劇。見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブル主演を務める。佐野は、見上演じる主人公・一ノ瀬りんの良き相談相手・島田 健次郎（しまだ・けんじろう）を演じる。新