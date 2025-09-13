µ¤¾ÝÄ£¤Ï13Æü¸á¸å0»þ05Ê¬¤ËÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°11»þ38Ê¬¤Ë¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï7.5¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÅìÉô¡¦ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃæÉô¡¦ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÀ¾Éô¡¦ÀÄ¿¹¸©ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¡¦´ä¼ê¸©¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ