跳躍種目の日本勢のメダルは、オリンピック™では1920〜30年代に10個を獲得しているが、1940年以降は遠ざかっている。かつてはお家芸とも言われた跳躍種目のメダルに東京2025世界陸上で挑むのが、男子走高跳の赤松諒一（30、SEIBU PRINCE）である。赤松は23年ブダペスト世界陸上で8位（2ｍ25）と、この種目で世界陸上2人目の入賞者に。昨年のパリ五輪では5位（2ｍ31）と1936年ベルリン五輪以来、88年ぶりに五輪日本人最高順位