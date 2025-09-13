¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¼óÁê·ó³°Áê¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÍ¼¿©¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹´´Éô¤òÁÀ¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î¶õÇú¤ä¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É»á¤Ï12Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤â¶¨µÄ¤·¤¿¡£