【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 1ー1 京都サンガF.C（9月12日／エディオンピースウイング広島）【映像】パワーシュートでピッチに巨大穴を開けた瞬間京都サンガF.CのFWラファエル・エリアスが、パワーシュートで芝生に大きな穴を開けた。その後の振る舞いを含め、珍しいシーンがSNSで話題になっている。J1リーグ第29節で京都とサンフレッチェ広島が対戦。その18分のことだ。カウンターからパスをもらったエリアスは