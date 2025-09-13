¡ÖKOYABU SONIC 2025¡×¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¾®äØÀéË­¡Ê52¡Ë¤Î²»Æ¬¤Ç2008Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ä¥½¥Ë¡£13²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤â¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ä¥½¥Ë½é½Ð±é¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÔ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢Æ²Á°¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ý¥¤¥º¥óÈ¿Ä®¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ëºåËÜ¡¢°¦¥³¡¼¥é¡¢¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¤¬¡¢±éÁÕ³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Õ¥é¥¤¡×¡ÖÅû¹á¡×