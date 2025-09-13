¡Ú¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è²þÁ±·Ï¥·¥ç¥¿°­Ëâ¡Û 9·î13ÆüÏ¢ºÜ³«»Ï ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Cygames¤Ï9·î13Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ë¤ÆÌ´Ä»È¬½Å»á¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è²þÁ±·Ï¥·¥ç¥¿°­Ëâ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ ËÜ²»¤ò±£¤·¤ÆÝµ¶þ¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÃÜ¡¦²ÖÉ©¥¤¥Î¥ê¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¿ÀÊÝÄ®¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°­Ëâ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°­Ëâ¤¬¸½