ËÜÆü9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M:ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤ÎÂè2½µÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ4Âç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢¾¯½÷»þÂå¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëK-POP¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ¤ò¾·¤­¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢¡ÅìÊý