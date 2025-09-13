BMWの新型R1300RT。圧倒的なパワーとウインドプロテクション、電子制御がもたらす安全・快適性により、高速クルーズはまさに敵ナシ。別格の走りだ（写真：BMW MOTORRAD）【写真を見る】BMWの最新モデル「R1300RT/R1300R」のディテールを詳しく確認する（28枚）BMWから伝統の水平対向エンジンを搭載するRシリーズの最新版、グランドツアラーの「R1300RT」とロードスターの「R1300R」が登場。ドイツ・ミュンヘンで開催された国際メデ