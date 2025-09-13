¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î1Æü¡Á7Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌJBL GO 4 ¥Ö¥é¥Ã¥¯JBLGO4BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë2°ÌJBL CHARGE5 ¥Ö¥ë¡¼JBLCHARGE5BLU¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë3°ÌJBL CHARGE5 ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÉJBLCHARGE5SQUAD¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë4°ÌSoundcore Select 4 Go ¥Ö¥é¥Ã¥¯A31X1011¡ÊAnker¡Ë4°ÌJBL Flip 6 ¥ì¥Ã¥ÉJBL