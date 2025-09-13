日焼け止めのぬり直し問題、毎年ベストアンサーを模索しています。メイン使いしているチューブタイプの日焼け止めを使うのが手っ取り早いのですが、手のひらに付着すると服やバッグなど身の回りのアイテムに白移りしてしまい……。UVカット膜でムラなく肌をコーティングできること、手を汚さずに使えることの2つをふまえて、今年のサブ日焼け止めはスティックタイプに決定！ぬったことを忘れるくらいエアリーでサラサラ仕上がり