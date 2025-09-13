パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏にイタリアの強豪から関心を寄せられていた。ただ、最終的には移籍することなく残留している。 移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者によると、鈴木に注目していたのは昨季のセリエA王者ナポリと名門ミランだ。前者はアレックス・メレトと競争しつつ、将来的にゴールマウスを託せるような守護神を、後者は去就が不透明だったマイク・メニャンの後釜を探していた。