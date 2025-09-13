¥Ñ¥½¥³¥ó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÍÆÎÌ4TB¥â¥Ç¥ë¡ÖSSMG-UWC4¡×¤ò2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖMagSafe¡×ÂÐ±þUSB 20Gbps¡ÊUSB 3.2 Gen2x2¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ßËèÉÃÌó1800MB¡¢½ñ¤­¹þ¤ßËèÉÃÌó1500MB¤È¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤â¹âÂ®Å¾Á÷¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ç¡¼¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼§µ¤µ»½Ñ¡ÖMag