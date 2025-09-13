陸上の世界選手権が９月１３日に開幕。東京では３４年ぶり２度目の開催で、男女のマラソン競技は１４日に女子、１５日に男子が国立競技場発着の一部周回コースで争われる。スピードを競う平坦な道あり、難所の坂あり、折り返し点ありと、マラソンコースには様々な見どころがあるが、４２．１９５キロのルートはどのようにして決まるのか。専門家に聞いた。（編集委員千葉直樹）２０２１東京五輪のコース担当者に聞いた日本陸