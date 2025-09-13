【モデルプレス＝2025/09/13】8月28日に放送された最終話で完結したABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」で成立したカップルにモデルプレスインタビューを実施。フラダンサーの平瀬フィーナ（フィーナ／24）と、プロサッカー選手の君島克佳（かつよし／27）カップルにお互いの好きなところや交際の近況を聞いた。【Vol.1】【写真】「シャッフルアイラ