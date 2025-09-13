【モデルプレス＝2025/09/13】フジテレビ系列では、9月27日21時より、土曜プレミアム『タイムレスマン』を放送。4月に放送開始された深夜バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜24時15分〜24時45分※フジテレビ他）がGP帯に進出。全国ネットの「土曜プレミアム」枠で、初のスペシャル番組を届ける。この度、見どころとメンバーからのコメントが到着した。【写真】菊池風磨の美腹筋◆「タイムレスマン」初のGP帯放送『タイムレス