【モデルプレス＝2025/09/13】女優の有村架純が12日、TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。映画「ビリギャル」（2015）の裏話について語った。【写真】有村架純、ミニ丈トップス×ミニスカで大胆露出◆有村架純「ビリギャル」オファーは“無理”映画「ビリギャル」での熱演が話題となった有村だが、オファーが来た時には「私にはたぶん、無理」と思ったのだという。「クランクインの前日の夜まで（役のことが）分か