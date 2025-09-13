HOBSTAR¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¡¼¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYes¡ªNo¡ª¡×¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÈùºÙ¤Ê½ý¤«¤é¼é¤ë¿·À½ÉÊ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ù¥í¥¢¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤È¥¨¥Ã¥¸¥ì¥¹²Ã¹©¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àö¼Ö¸å¤Î¿¡¤­¾å¤²¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á½ý¤òËÉ¤°¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥É¥é¥ì¥³¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤ò¥»¥Ã¥ÈÈÎÇäÇÛÀþÉÔÍ×¤ÇÃó¼Ö´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥¯¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀö¼Ö¸å¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤Çº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿¡¤­¼è¤ê»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÙ¤«¤Ê½ý¤À¡£ÆÃ