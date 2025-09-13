カナダグースが、これまで培ってきたアウトドアウエアの機能性と、日本ならではの繊細な技術を掛け合わせた「Made in Japan Tシャツ」を発表しました。発売は9月13日より、日本国内の直営店と公式オンラインストアにて発売します。Courtesy of CANADA GOOSE産地をめぐる“透明なものづくり”本作に使用された素材は、アメリカ・ニューメキシコ州産のオーガニック海島綿。世界的にも希少とされる繊維を、大阪の大正紡績が1950年代の