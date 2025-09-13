◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う３回２死の第２打席で四球を選び、１７試合連続出塁とした。カウント１―２から３球連続でボール球を見極めた。ジャイアンツ先発は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーランダー。大谷は