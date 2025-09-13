世界陸上が１３日に開幕し、ＴＢＳの生中継に出演した美男子にネットはくぎ付けになった。国立競技場のスタジオ。進行を務めるのは、スペシャルキャスターを担当するマラソン・シドニー五輪金メダルの高橋尚子さんと、番組キャスターの江藤愛アナウンサー。大会アンバサダーを務める女優・今田美桜もポニーテール姿で出演した。その今田のさらに隣に、髪サラサラの美男子が…。ネットは「とんでもない頭身スタイル美の彼が世