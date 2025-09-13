»²À¯ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¡¦ÀÅ²¬4¶è¤Ë»ö¶È·Ð±ÄŽ¥¹âÅÄ ¹¸¹¨»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÄ ¹¸¹¨»á¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è½Ð¿È¤Î51ºÐ¤ÇÅÅµ¤¹©»ö¶È¤ò±Ä¤ß2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢»³Íü1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»²À¯ÅÞ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²À¯ÅÞ¤¬ÀÅ²¬4¶è¤ËÍÊÎ©¹âÅÄ ¹¸¹¨ »á¡Ë¡ÖÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤ä¸©Ì±¤Ë»²À¯ÅÞ¤¬²¿