12Æü¤«¤éÄ¹ºê¸©Ë¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¹âÎð¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬Æþµï¤¹¤ë¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î¡Ö·Ã¤ÎµÖ Ä¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÈïÇú¼ÔÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤È°ìÈÌÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ350¿Í¤Û¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ì²È¤Ï»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢80Âå¤È90Âå¤ÎÈïÇú¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¡Ö¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¡ÖÉá