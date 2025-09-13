9月12日は「宇宙の日」。ニュース番組『ABEMA Morning』は、去年11月に東京ドームシティにオープンした“地球上で未来の宇宙旅行を体験できる”施設「Space Travelium TeNQ」を取材した。【映像】壮大な月面旅行！VR体験の様子この施設で“月への宇宙旅行”が体験できるVRコンテンツ『THE MOON CRUISE』。アバターの顔写真を撮影し、宇宙空間へといざなうVRゴーグルなどの操作説明を受けて、いざ月面へ。「え―！もう外になっ