人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第32話「プリ！メロ！夢の学園生活」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】超ミニスカ！制服姿に変身したプリルン＆メロロン公開された場面カット14日放送の第32話は、双子姉妹の学園生活を描いた小説を読んでいたメロロン（声：花井美春）は、プリルン（声：南條愛乃）とい