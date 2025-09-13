テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クール（2026年1月からMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠にて放送）のティザーPVが13日、公開された。あわせて、参ノ章第1クールより登場し、史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン・大黒の声を石田彰が演じていることが発表された。【場面カット】期待が高まる！『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クールティザーPV本作は、何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔