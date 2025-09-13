「陸上・世界選手権・３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）男子は勝木隼斗（自衛隊体育学校）が２時間２９分１６秒で３位に入り、世界陸上開幕１種目で日本勢初の銅メダルを獲得した。ただ、スタート時間が３０分早まった中、有力選手にアクシデントが続出する過酷なレースとなった。スタート時の気温は２６度、湿度７７％だったが、優勝タイムは前回のブダペスト大会よりも約４分遅く、途中棄権は１０人に及んだ