名機「チヌーク」ヘリの最新型 どこが違う？陸上自衛隊および航空自衛隊が長年にわたり運用してきた大型輸送ヘリコプターといえば、ボーイングCH-47J「チヌーク」をおいて他にありません。【写真】全然違う！ これが最新「チヌーク」のコックピットです機体の前後に大型の回転翼を備えた、いわゆるタンデムローター型の独特なシルエットは、戦場のみならず災害派遣や人道支援活動といった平時の任務においても目にする機会が多