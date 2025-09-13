¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼çÎÏDF¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë32ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Ïº¸Â­¤ÎÉé½ý¤Ç3¥ö·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»157»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É²ÃÆþ°Ê¹ß¥¯¥é¥Ö¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨