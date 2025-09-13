「最新のiPhone 17に買い替えたいけれど、負担を少しでも減らしたい」そんなとき気になるのが「下取り額」です。例えば、iPhone 14を下取りに出せば本当に3万円ほど割引されるのでしょうか？ 本記事では、キャリアやApple公式の最新相場を比較し、実際の負担額をシミュレーションしてみました。なお、記事内の金額はすべて2025年9月11日現在のものです。 iPhone 14の下取り額はいくら？ 「3万円割引」は現実的