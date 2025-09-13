◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）「世陸」を誰よりも盛り上げる男の登場に、ネットも沸いた。男子３５キロ競歩が終了した１１時過ぎ、国立競技場のＴＢＳ中継席に大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が現れた。「ねぇ、始まっちゃいましたね。まだ夢みたい」と万感の思いを込めてトラックを見回し、満面の笑み。東京五輪は無観客で開催されただけに「やっと来たなぁって。これだけで半分うれしい」と感