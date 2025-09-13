¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿MF¸¶¸ý¸µµ¤¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£·î8Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óBÂè5Àá¤ÎRSCA Futures¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡ËÀï¤ËÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸¶¸ý¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬2¡Ý