『』シリーズなどで知られるジェレミー・レナーが映画の世界に帰ってくる。2023年1月、巨大除雪車に轢かれて瀕死の重傷を負って以来の新作映画は、『ナイブズ・アウト』最新作『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』だ。 レナーが長編映画に実写で出演するのは『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来。事故からの復帰後、ドラマには出演していたが、スクリーンに