「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、カラオケ新企画「歌って当てろ！昭和・平成ランキングTOP10！」収録に潜入。悩みに悩みまくったガチ勝負の様子と、誰がどんな曲を歌ったのかを放送前に一部先出し！【動画】リル＆キドフェノ＆REAL AKIBA BOYZがアニソンダンスバトル1995年のシングルTOP10を歌って当てる今回は、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONの歌