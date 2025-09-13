「とうもろこし500本、5時間かけて一人で処理しました…誰か頑張ったねって言って」。長野県塩尻市で農業を営む「つむぐ農園」のあやさん（@tsumugunouen）がXに投稿した悲鳴にも似た一言が、5.5万件以上の「いいね」と共に大きな反響を呼んでいます。【写真】500本のとうもろこしを処理した後の作業場投稿に添えられた、空になったコンテナが積み上げられた写真からは、激しい労働の跡がうかがえます。しかし、「とうもろこしの処