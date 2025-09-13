¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ½÷»Ò±ßÈ×ÅêÍ½ÁªB¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê½÷»Ò±ßÈ×Åê¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë·´ºÚ¡¹²Â¡Ê28¡¢¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµ­Ï¿¤È¤Ê¤ë54m59¤ò¥Þ¡¼¥¯¤âÁ´ÂÎ36°Ì¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ê60m72¡Ë¤Î·´¤Ï1ÅêÌÜ¡¢ÎÏ¶¯¤¤²óÅ¾¤«¤é