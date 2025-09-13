６試合で６敗。最悪のスタートダッシュだ。現地９月12日に開催されたイングランド２部リーグ第５節で、シェフィールド・ユナイテッドが、降格組のイプスウィッチと敵地で対戦。失点を重ね、０−５で大敗した。これでリーグ開幕５連敗。古橋亨梧にバーミンガム初ゴールを許すなどし、１−２で敗れたカラバオカップ１回戦を含めれば、６連敗となった。昨季は勝点90を獲得し、３位に入りながら昇格プレーオフで14ポイントも下