◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、勝木隼人（自衛隊体育学校）が自身初の表彰台となる銅メダルを獲得した。日本競歩勢６大会連続メダルは、勝木と、トップ集団を形成した川野将虎（旭化成）との“作戦会議”がもたらしたものだった。レース前、移動のバスで隣になった２人は展開を相談。「８人は序盤で絞りたい」という意見で一致し勝木は「誰も出なかったら僕が（先頭で