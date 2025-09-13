◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子で五輪３大会連続出場を目指したロコ・ソラーレは、フォルティウスとのプレーオフに臨み２―７で敗れた。この敗戦で、五輪出場の可能性が消滅した。序盤から苦しい展開を強いられ、最終の第８エンドを待たずに相手の勝ちを認めるコンシード。五輪への挑戦に、一区切りがついた。リードの吉田夕梨花は、銀メダ