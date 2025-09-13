陸上の第２０回世界選手権東京大会が１３日、国立競技場で開幕した。最初の種目となる男女３５キロ競歩が午前７時３０分にスタート。男子の勝木隼人（３４＝自衛隊）が２時間２９分１６秒で銅メダルと日本勢メダル第１号となった。男子は２大会連続でメダルを獲得している川野将虎（２６＝旭化成）、勝木、丸尾知司（３３＝愛知製鋼）らが海外の強敵に挑んだ。日本勢は先頭集団でレースをリード。「やる気・元気・勝木」のキャ