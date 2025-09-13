カーリング女子のフォルティウスでスキップを担う吉村紗也香（３３）は?ライバル?の分まで戦い抜く覚悟だ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）のタイブレークでは、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に７―２で快勝。５度目の挑戦で初の五輪出場を目指す吉村が要所で好ショットを見せるなど、優位に試合を進めた。この