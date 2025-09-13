「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」通称「UFO議連」では、UFOを単なるオカルトではなく、「安全保障上の脅威」として捉える動きがある。そんなUFOについて、都市伝説界隈はどのように考えているのか。ABEMA的ニュースショーが直撃した。【映像】長崎で撮影された“謎の光”（実際の映像）UFOについて、都市伝説を語る会のニコラ・テツヤ代表は「原発にUFOがよく現れるというのは結構報告されている。一説による