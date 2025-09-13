自民党の小泉進次郎農相（４４）は１３日午前、地元の神奈川県横須賀市で支援者らを集めた集会に出席した。小泉氏は既に石破首相の後継を決める党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を固めており、自らの考えを伝えたとみられる。小泉氏は来週中に記者会見し、出馬を正式表明する方針だ。小泉氏は１３日午前、自身の選挙区（衆院神奈川１１区、横須賀、三浦両市）内にある横須賀市文化会館で、地方議員や