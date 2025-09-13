タレント壇蜜（44）が12日、レギュラー出演する文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午後1時）からの卒業を番組で発表した。エンディングで9月いっぱいでの卒業を発表。壇蜜は「お世話になりました。2年前に入退院を繰り返して途中退席もしてしまって、番組に穴を空けてしまったんですけれども、それでも待ってていただいて、こうやって今まで（番組に）出させていただいたことに本当に感謝しています」とリスナ