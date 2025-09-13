「陸上・世界選手権」（１３日、国立競技場）３４年ぶりの東京大会が開幕した。ＴＢＳの中継には長くキャスターを務め、今大会は大会アンバサダーを務める俳優の織田裕二が登場。キャスターを外れた前回のブダペスト大会では不在だっただけに、視聴者も反応した。ブルーのポロシャツに、肌も焼けた姿で登場した織田は「まだ夢みたい」と東京開催への感動を語り、初日に行われる男子１００ｍについて「サニはもちろんだけど