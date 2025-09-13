お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）とせいや（33）が12日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。見るだけで出たくない番組として「お笑いワイドショーマルコポロリ!」（関西テレビ）の名前を挙げた。せいやが「『マルコポロリ！』は見てるだけでええな。出たくねー。『マルコポロリ！』は出たくねー」と繰り返すと、粗品も「あの長嶋一茂さんもな、言ってたからな。『マルコポ