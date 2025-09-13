日本サッカー協会(JFA)は12日、都内のJFAハウスで記者会見を行い、9月27日からチリで行われるFIFA U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表メンバーを発表した。船越優蔵監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇し、質疑応答を行った。●山本昌邦ナショナルチームダイレクター「今回のU-20W杯は日程変更があり、9月の大会になった。調整のところで現場のコーチングスタッフ、サポーティングスタッフには大きな負担をかけ