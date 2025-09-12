フランス発のバッグブランド「アルワン エル（Erwan L）」が、2025年秋冬シーズンから日本での展開をスタートした。国内デビューコレクションは「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」をはじめとするセレクトショップや百貨店、アルワン エルの公式オンラインストアなどで取り扱っており、今後日本航空（JAL）と全日空（ANA）の国際線の機内でも販売する。 【画像をもっと見る】 アルワン エルは、デザイナーのアルワン・