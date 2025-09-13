¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°Âè2Àï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C2¡½1¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê2025Ç¯9·î12Æü±Ñ¹ñ¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2¡½1¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊ£¿ô¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤­¤Ä¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥´¡¼¥ëº¸Á°¤Ç¼õ¤±¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁê¼êGK¤Î±¦ÏÆ¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï