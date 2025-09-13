Ｐ＆Ｇジャパンは、衣料用柔軟剤ブランド「レノア」の、「レノア超消臭1WEEK（ワンウィーク）」から「極やわ仕上げ」のシリーズを2025年9月下旬に発売します。ラインナップは、「ふんわりシャボンの香り」と「極やわ仕上げ ふんわりブロッサムの香り」の2種類。 「レノア超消臭1WEEK 極やわ仕上げ」 記事のポイント 従来よりも柔軟成分を多く配合し、ふんわりやわらかく仕上げられるのが特徴。タオルや寝具など肌に触れ